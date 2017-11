Spaccio di droga in un appartamento del Piovese: in manette due pregiudicati del luogo

Due noti pregiudicati sono finiti in manette ad Arzergrande nella frazione Vallonga. Entrambi pregiudicati sono un 46enne del posto C.R., e L.M, 45 enne di Legnaro che sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Piove di Sacco nella notte tra domenica e lunedì.

VIA VAI

Le indagini hanno avuto inizio a partire dallo scorso ottobre, quando i militari dell’arma sono venuti a conoscenza di un importante andirivieni di persone da un appartamento della frazione di Vallonga. Durante la massicia attività investigativa, sviluppata con quotidiani appostamenti in prossimità dell’appartamento dove sono stati visti diversi soggetti, per lo più di giovane età, entrare in casa, trattenersi per qualche minuto e allontanarsi con fare circospetto.

LA DINAMICA

I carabinieri, domenica notte hanno visto i due individiui incontrarsi in prossimità dell’abitazione prima di allontanarsi a piedi e scappare tra i campi prima di venire bloccato e neutralizzato. La perquisizione ha permesso di trovare un sacchettino in cellophane con tracce di cocaina all’interno: dopo aver acquistato lo stupefacente l’uomo era riuscito a disfarsene durante la fuga. Nelle trache del 45enne è stato trovato anche un coltello di 16,5 centimetri. I militari hanno poi fatto irruzione all’interno della casa del 46enne dove è stato trovato materiale per il confezionamento della droga, oltre a 11.700 euro in contanti, tutti sottoposti a sequestro. Entrambi sono finiti in arresto: il più giovane ai domiciliari con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere, il più vecchio dei due per vendita di sostanza stupefacente.