Pusher pedinati e inseguiti dagli agenti in borghese: in casa il bottino per lo spaccio

Servizio anti spaccio con tanto di inseguimento per la vie del centro lunedì sera a Padova, con due stranieri incastrati e finiti in manette.

L'avvistamento

L'operazione è stata portata a termine dalla squadra mobile della questura attorno alle 21.30. Gli agenti in borghese lungo corso del Popolo hanno notato due nordafricani parlottare con atteggiamento sospetto, decidendo di seguirli a distanza. Dirigendosi verso il centro cittadino, gli stranieri hanno notato la presenza dei poliziotti e sono scappati. Per seminare le forze dell'ordine si sono divisi, ma entrambi sono stati individuati.

La fuga

Il primo, un 25enne tunisino, è stato bloccato in piazza Garibaldi fuori dal negozio Foot Locker e arrestato. Nel frattempo i rinforzi giunti dalla questura sono stati indirizzati in via Cesare Battisti, dove era stato visto dirigersi l'altro fuggiasco. Lo hanno trovato in casa, ancora madido di sudore dopo la corsa in strada. 45enne anch'egli tunisino e con diversi precedenti penali, durante la fuga aveva buttato a terra un involucro con 50 grammi di hashish per non essere accusato di spaccio. In casa però gli agenti hanno trovato le prove dei suoi traffici illeciti: altro hashish, 141 grammi divisi in 3 panetti dentro un sacchetto e un pacchetto di sigarette colmo di droga, oltre a un paio di cellulari usati per gestire i rapporti con i clienti.

I provvedimenti

Anche per lui è scattato l'arresto. Dopo il processo per direttissima, al 25enne è stato assegnato il divieto di dimora a Padova, mentre il 45enne avrà l'obbligo di presentarsi 3 volte a settimana negli uffici della polizia giudiziaria.