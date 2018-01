Pluripregiudicato trovato in possesso di diverse dosi di eroina: in manette un 45enne

E’ finito in manette giovedì sera un albanese di 45 anni domiciliato a Padova e pregiudicato. Le forze dell’ordine lo stavano andando a prendere a casa per eseguire un ordine di carcerazione emesso lo scorso 5 gennaio, quando hanno notato che l’uomo stava tentando di occultare della droga.

A quel punto è scattata la perquisizione. La polizia l’ha trovato in possesso di un involucro con all’interno della cocaina più 1500 euro in contanti. Altri tre involucri di eroina sono stati trovati in un cassetto della camera da letto. L’appartamento dove abita è risultato essere intestato a una donna vicentina di 48 anni che gli dava ospitalità. Accompagnato in questura è stato fotosegnalato e arrestato: in totale gli sono stati sequestrati 60 grammi di eroina.