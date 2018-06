Vede gli agenti e scappa perché è imbottito di droga. Arrestato nella sera della movida

Il controllo straordinario da parte degli agenti della questura è scattato ieri sera nella zona tra il Piovego e via Venezia, che a metà settimana si riempie di giovani e studenti per la tradizione del mercoledì universitario. In diverse occasioni sono stati segnalati episodi di spaccio che hanno portato a un'intensificazione delle verifiche.

L'arresto

A insospettire gli uomini di pattuglia è stato un nigeriano che per parecchi minuti ha sostato in strada guardandosi attorno con fare sospetto, come se stesse aspettando qualcuno. Appena gli agenti si sono avvicinati, lo straniero ha cercato di fuggire, venendo però bloccato poco lontano. Il motivo dell'allontanamento è emerso poco dopo, quando addosso gli sono stati trovati 40 grammi di marijuana suddivisa in dosi, nascoste negli slip e nelle tasche. L'uomo è stato portato in questura, dove è stato identificato nel 34enne O.S. e arrestato per detenzione di stupefacenti. Nel frattempo nella stessa zona i poliziotti hanno setacciato aiuole e cassonetti, recuperando sotto un cespuglio altri 30 grammi di marijuana, poi sequestrati.