Cocaina, cellulari rubati e centinaia di euro in contanti: scattano le manette per il pusher

Durante un controllo per contrastare i fenomeni di spaccio, mercoledì pomeriggio in Prato della Valle i carabinieri hanno fermato e arrestato un tunisino trovato in possesso di droga, oggetti rubati e contanti.

Stupefacenti e refurtiva

Lo straniero sottoposto alla perquisizione è il 38enne H.M., finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo aveva addosso tre involucri contenenti in totale 1,45 grammi di cocaina, ma nascondeva molto altro materiale, anche di provenienza illecita. I carabinieri hanno recuperato e sequestrato anche una bomboletta di spray urticante, nove cellulari risultati rubati e più di 900 euro in contanti, proventi delle attività di spaccio e ricettazione.