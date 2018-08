Affari d'oro per il pusher ventenne, in strada imbottito di contanti

Un giovane straniero è stato pizzicato nella prima periferia di Padova con alcuni grammi di droga ma soprattutto con un'ingente quantità di banconote.

Le verifiche

Martedì sera bazzicava lungo via Libia, al limite del quartiere Sacra Famiglia, poco distante dalla zona dell'aeroporto Allegri e di Brusegana, dove attorno al Sert si nota spesso un viavai di pusher. I carabinieri di Prato della Valle lo hanno fermato per controllarne i documenti, scoprendo che il 22enne tunisino, oltre a essere irregolare in Italia, aveva addosso una confezione con 2 grammi di cocaina.

Una cifra sospetta

A insospettire gli agenti è stato però il denaro che il giovane aveva in tasca: 1.200 euro in contanti, che dopo una breve ricerca sono risultati essere il guadagno di una giornata di spaccio. Il ragazzo, in attesa di ulteriori accertamenti, è stato denunciato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e sia la droga che i soldi sono stati sequestrati.