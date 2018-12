Sedicenne e pusher navigato: imbottito di droga grezza al parchetto del quartiere

Sono tutti nordafricani gli uomini incappati nei controlli dei carabinieri tra il pomeriggio e la tarda serata di martedì. Uno di loro è ancora minorenne.

Spacciatore "in erba"

Il 16enne è stato notato ieri pomeriggio al parchetto di via Agostini, a due passi dal parcheggio del supermercato Pam in zona San Carlo. A dare nell'occhio era il suo curioso armeggiare: con un coltellino stava infatti incidendo una bustina di plastica, guardandosi attorno con sospetto. Appena i militari si sono avvicinati il motivo è stato chiaro: l'adolescente stava preparando delle dosi di droga, come ha dimostrato ciò che nascondeva in tasca. 13 grammi di hashish in barrette e 5 grammi di cocaina "in palline", tutto stupefacente allo stato grezzo che i pusher pesano e suddividono in dosi prima di venderlo al dettaglio. Sequestrato il "tesoretto", il minore è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Droga e nomi falsi

Peggio è andata al 35enne tunisino intercettato poco dopo la mezzanotte in via Guizza. Hamza M'Sahli, irregolare in Italia, è stato scoperto con 4,75 grammi di cocaina che gli sono costati un arresto per detenzione e qualche ora al Due Palazzi in attesa dell'udienza di convalida fissata per mercoledì mattina. Ad ammanettarlo sono stati i carabinieri di Prato della Valle, che qualche ora prima avevano denunciato M.D., connazionale 27enne. Fermato in via Belzoni ha fornito un nome falso, ma in pochi minuti è stato identificato e accusato di false attestazioni.