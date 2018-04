Panetti di droga nascosti dentro lo zaino, pusher recidivo finisce in manette

L'uomo appena sceso dal bus ha notato gli agenti ed è scappato a tutta velocità tra le auto in sosta, rischiando anche di essere investito. Quando è stato raggiunto, gli sono stati trovati addosso una considerevole quantità di droga e una grossa somma di contanti.

Il controllo

Alle 19 di mercoledì 25 aprile i poliziotti della squadra mobile in servizio a Vigonza hanno notato un uomo scendere dal bus all'angolo tra via Regia e via Vittorio Bachelet. Alla vista degli agenti lo straniero è fuggito lungo la strada principale per sfuggire al controllo e si è lanciato in mezzo alla carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un'auto.

Le perquisizioni

Dopo averlo fermato, i poliziotti hanno rinvenuto nello zaino 1 chilo di hashish suddivisa in due panetti, oltre a due involucri di cocaina del peso di 37 grammi. Durante il controllo dei documenti dell'uomo, nel suo portafoglio sono stati trovati 3mila euro in contanti, provenienti dall'attività di spaccio. Per S.M., 47enne di origine marocchina e con diversi precedenti per reati analoghi, sono scattate le manette. É stata perquisita anche la sua abitazione, dove però non sono state rinvenute altre prove dei suoi traffici illeciti.