Droga ai ragazzini, giro di spaccio da 30mila euro sventato grazie ai coetanei

Sono finiti in manette nell'ambito di un'operazione antidroga condotta dai carabinieri di Marostica, dopo che il giro di spaccio messo in piedi puntando su clienti giovanissimi è venuto a galla. In casa avevano più di due chili di droga, del valore di 30mila euro.

Le denunce dei giovanissimi

Ad essere arrestati sono un 29enne marocchino e un 60enne originario della Puglia, entrambi residenti a Massanzago e finiti nel mirino dei militari vicentini che da mesi erano sulle loro tracce. A far scattare le indagini sono state numerose segnalazioni da parte di giovani della zona, che si erano rivolti a diverse caserme per denunciare un nuovo giro di spaccio che si stava pericolosamente diffondendo tra i loro coetanei.

Le perquisizioni

In seguito agli accertamenti i militari si sono concentrati sul pugliese e il marocchino, che venivano spesso visti insieme. La perquisizione delle abitazioni dei due arrestati ha confermato i sospetti, permettendo di recuperare quasi 2,5 chili di diversi stupefacenti e contanti. É stato chiaro che i due uomini fossero implicati nel traffico di droga quando a casa del 29enne, oltre a 50 grammi di cocaina purissima e 1.200 euro, i carabinieri hanno trovato alcuni strumenti per tagliare, preparare e confezionare la merce. Nell'appartamento del pugliese invece erano nascosti 2,1 chili di hashish, diviso in panetti e in ovuli che una volta immessi sul mercato al dettaglio avrebbero fruttato più di 30mila euro. I due uomini sono ora agli arresti domiciliari.