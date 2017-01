Spaccio di droga per le vie del centro: denunciate 6 persone a Padova

Nella giornata di venerdì sono stati due i casi in cui sono state fermate delle persone con della sostanza stupefacente in centro a Padova: in via Armistizio e in via Dante.

COCAINA. Venerdì sera, verso le 22, la polizia ha fermato una Toyota in via Armistizio a Padova. A bordo c'erano quattro persone sospette: con loro avevano una borsa contenente cocaina, una pistola scaccia cani e del materiale per il confezionamento di droga. Gli uomini sono stati denunciati.

HASHISH E MARIJUANA. Venerdì, la polizia, durante un controllo antidroga in via Dante, ha fermato un tunisino e un siriano in possesso di hashish e marijuana. Gli spacciatori sono stati denunciati.