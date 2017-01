Sorpreso a vendere cocaina a due giovani per "sballarsi" a Capodanno: 30enne arrestato

Un albanese di 30 anni, M.M., residente nel Padovano, arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e due connazionali, di 64 e 27 anni, denunciati: il primo per detenzione abusiva di munizioni, il secondo per spaccio. Questo l'esito dell'operazione antidroga condotta nei giorni scorsi dai carabinieri di Vedelago (Treviso).

LA DROGA PER CAPODANNO. I militari da tempo seguivano i movimenti del pusher: pochi giorni fa il 30enne è stato pizzicato a cedere a due ragazzi di Vedelago 4 grammi di cocaina, droga che sarebbe stata utilizzata per festeggiare il Capodanno. I due clienti sono stati segnalati alla Prefettura di Treviso come assuntori.

PERQUISIZIONE E ARRESTO. Lo spacciatore è stato arrestato mentre i due connazionali che lo accompagnavano sono stati denunciati alla luce di quanto è stato rinvenuto nelle loro abitazioni. In casa del 64enne trovate sei cartucce calibro 9 mentre presso il domicilio del 27enne sono state ritrovate due dosi di cocaina, involucri con residui di marijuana e una carta d'identità rubata. Il 30enne, processato per direttissima presso il tribunale di Padova, è stato condannato a un mese e sei giorni di reclusione e al pagamento di una multa di 1.200 euro.