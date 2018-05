Vende droga davanti a dei bambini vicino l'area giochi del parco Iris: arrestato pusher

Spaccio al parco Iris di Padova. Sabato mattina un uomo di origine nigeriana è stato pizzicato a spacciare proprio nei pressi dell'area gioco bimbi.

Primo arresto

Immediata la telefonata alla polizia di genitori e nonni allarmati per la situazione, visto che in quel momento all'interno del parco si trovavano a giocare numerosi bambini. La polizia è accorsa sul posto con due motociclisti delle volanti che hanno bloccato un ingresso del parco. Contemporaneamente un'altra pattuglia, insieme ai cinofili, è entrata nell'area verde bloccando il pusher. L'uomo, un 35enne nigeriano senza fissa dimora, perquisito, è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina. Poco distante gli agenti hanno trovato, nascosti nei cespugli, 68 grammi di marijuana. Immediate sono scattate per lui le manette.

Secondo arresto

Nelle stesse ore la polizia ha intensificato i controlli scoprendo in via Filiasi un 30enne tunisino con precedenti per spaccio. Alla vista delle forze dell'ordine l'uomo ha tentato di ingoiare un involucro contenente 10 grammi di eroina ma è stato fermato. Su di lui anche un provvedimento di divieto di dimora in Veneto: immediate sono scattate le manette.