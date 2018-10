Da Belluno a Padova in treno per rifornire di droga il giro di spaccio in montagna

Padova si riconferma centro nevralgico dello spaccio di sostanze stupefacenti in Veneto. É quanto emerso dai risultati dell'indagine “Ultimo treno” che nei giorni scorsi ha portato al sequestro di un'ingente quantità di droga e refurtiva nel Bellunese.

Le indagini

L'operazione curata dai carabinieri del Nucleo operativo di Belluno è partita nel maggio scorso, quando nel parco cittadino di Lambioi, sulle sponde del Piave, sono stati trovati diversi grammi di hashish. Intercettazioni, pedinamenti e verifiche incrociate hanno portato a galla un denso giro di spaccio nella provincia montana, da cui pusher e corrieri della droga partivano per arrivare a Padova a rifornirsi di stupefacenti. I viaggi, come emerso in diversi episodi negli ultimi anni, avvenivano soprattutto in treno, per elidere più facilmente eventuali controlli stradali.

Droga e oggetti rubati

In tutto il Bellunese i carabinieri, con il supporto dei colleghi di Venezia e Palermo e sotto la direzione della Procura, hanno effettuato dodici perquisizioni sequestrando hashish, marijuana e numerosi oggetti per il confezionamento e il consumo della droga, tra cui bilancini di precisione, grinder, cartine e spinelli già pronti. Recuperato anche materiale di provenienza sospetta, come computer, tablet e cellulari utilizzati per organizzare le compravendite, schede sim che pusher e clienti si scambiavano per non essere scoperti. Tra gli oggetti recuperati anche un pc rubato dalla biblioteca comunale di Agordo e decine di paia di occhiali di note marche italiane e straniere, con tutta probabilità trafugati da fabbriche o rivendite della zona.

Denunce