Spaccio di droga tra i giovani di Solesino: arrestato studente 19enne incensurato

Da tempo i carabinieri della stazione di Solesino seguivano i movimenti di un 19enne del paese, studente, incensurato, conosciuto tra i giovani del luogo come punto di riferimento per rifornirsi di marijuana.

L'ARRESTO. Lunedì sera lo hanno controllato a bordo di una Peugeot 107, in compagnia di un coetaneo del luogo, rinvenendo nella sua disponibilità due involucri in cellophane con all'interno 30 grammi di marijuana. La perquisizione è stata estesa anche all'abitazione del 19enne, dove sono stati rinvenuti ulteriori 0,5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione digitale e materiale per il confezionamento dello stupefacente. In manette per il reato di detenzione ai fini dello spaccio è quindi finito A.C., marocchino. Il ragazzo si trova ai domiciliari, in attesa della celebrazione del processo per direttissima.