Giovani ubriachi, scattano le sanzioni e spuntano anche droga e un coltello

Ragazzi scoperti a consumare alcolici fuori dalle zone consentite, altri palesemente ubriachi, un altro ancora con addosso della marijuana e un coltello a serramanico. Sono incappati nelle verifiche della polizia locale cittadellese nel corso dell'ultimo fine settimana, concentrate in particolare entro le mura.

I controlli

Nel centro storico è attualmente in vigore l'area pedonale dalle 20 all'01.30, dal giovedì alla domenica. Nella zona di campo della Marta gli agenti hanno notato e identificato diversi ragazzi assembrati, con tre in particolare tre intenti a consumare vino e birra al di fuori dagli spazi adiacenti i locali pubblici e per questo hanno ricevuto una multa di 150 euro ciascuno. Poco lontano ve ne erano altri due completamente ubriachi, per i quali la sanzione per ubriachezza molesta è stata di oltre 300 euro. Sempre a campo della Marta è stato rintracciato anche un 22enne della Costa d'Avorio in possesso di un coltello a serramanico e di una busta con circa sette grammi di marijuana, parte dei quali già confezionate in uno spinello. Il giovane, senza fissa dimora, è stato identificato alla sede del comando e segnalato al'autorità giudiziaria.