Aghi per tatuaggi scaduti e grandi quantità di droga da smerciare: denunciati e arrestati

I carabinieri erano sulle loro tracce per cercare droga. Hanno trovato effettivamente le sostanze stupefacenti, ma anche uno studio abusivo di tatuaggi, con tanto di aghi scaduti che rischiavano di essere utilizzati su inconsapevoli clienti.

LA DROGA. I militari di Piombino Dese hanno arrestato un 28enne di Loreggia, perché all’interno della sua abitazione sono stati rinvenuti 293 grammi di marijuana, 450 francobolli di lsd, 5 micro piantine di lsd, un litro di ketamina liquida, 3 grammi di ketamina in polvere e un grammo di metanfetamina. Quando le forze dell’ordine hanno bussato alla porta dell’amico, di droga ne hanno trovata poca, ma in compenso hanno scovato un centro abusivo per tatuaggi.

TATUAGGI ABUSIVI. Lo studio è di un 39enne di Loreggia domiciliato a Camposampiero e si trova in via Tolomei. L’uomo non aveva alcuna autorizzazione per esercitare. I nas hanno trovato 183 aghi scaduti, 125 validi, 30 pigmenti di colore per eseguire i disegni sulla pelle, 2 sterilizzatori e tre incisori che sono stati sequestrati. Addosso gli sono stati trovati anche 4 grammi di marijuana. Il 39enne è stato denunciato.