La droga nell'auto con la cognata e i bambini, pusher in manette dopo l'inseguimento

Hanno incrociato gli agenti impegnati nei consueti controlli antidegrado e hanno fatto di tutto per non essere fermati, ma proprio il loro comportamento sospetto ha portato i poliziotti a seguirli e bloccarli lungo la strada.

La vicenda

La corsa è durata ben poco, giusto il tempo di attraversare un cavalcavia per raggiungere l'Arcella e provare a infilarsi in qualche stradina secondaria per seminare le volanti. Progetto sfumato, perché la loro auto è stata fatta accostare all'inizio di via Enrico Toti.

La fuga

Erano le 15 di martedì pomeriggio quando un'auto della polizia in via Fra' Paolo Sarpi ha notato a bordo di un veicolo di passaggio un uomo, una donna e due bambini. Appena gli occupanti hanno scorto la pattuglia, hanno cercato di allontanarsi verso la stazione e gli agenti hanno allertato i colleghi e sono partiti all'inseguimento, terminato poche centinaia di metri più avanti, in una rotonda.

La droga

Alla guida un'italiana e accanto a lei un 26enne magrebino. Sul sedile posteriore due bambini di 5 anni, figli della donna e del fratello dell'uomo a bordo. I due adulti sono stati controllati e identificati, tradendo un certo nervosismo,tanto che durante la perquisizione il giovane straniero ha consegnato ai poliziotti un involucro con 3,3 grammi di cocaina pensando di cavarsela. Invece a un controllo più approfondito sono stati scoperti 262 grammi di eroina già suddivisi in dosi, che l'uomo aveva nascosto negli slip durante la fuga.

I controlli sulla madre

Su di lui gravava anche un ordine di espulsione emesso l'11 maggio dal questore di Messina ed è stato immediatamente arrestato per spaccio. La donna è stata sottoposta a esami medici per capire se abbia problemi di tossicodipendenza e valutare come procedere nei confronti dei due bambini.