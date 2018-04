Blitz antidroga e perquisizione a sorpresa con i cani: spunta oltre un chilo di stupefacente

Droga, contanti e false attestazioni. Questo il bilancio di un controllo che nel montagnanese ha portato all'arresto di un nordafricano, accusato di spaccio e trovato in possesso di un ingente quantità di hashish.

L'irruzione in casa

L'operazione è scattata all'alba di martedì 17 aprile dopo una lunga indagine fatta di pedinamenti, osservazioni e appostamenti che hanno portato i carabinieri a concentrare i sospetti sul 34enne K.S. I militari del nucleo cinofilo di Torreglia, del Nor di Este e i colleghi di Minerbe hanno fatto irruzione nell'abitazione di Montagnana, trovandovi il marocchino e due connazionali suoi ospiti.

Il materiale sequestrato

Perquisendo il giardino, dopo pochi minuti il pastore tedesco dei carabinieri ha fiutato tracce di stupefacente in due punti distinti, dove sono stati recuperati due panetti confezionati di hashish del peso di 1 chilo e 120 grammi, nascosti tra le piante. In casa invece c'erano 1.500 euro in contanti, molto probabilmente proventi delle attività illecite legate allo smercio dello stupefacente. La droga e il denaro sono stati sequestrati e il marocchino, nullafacente e con diversi precedenti penali, è stato arrestato per spaccio.

L'arresto

Il 34enne è stato condotto in caserma, fotosegnalato e trattenuto nelle camere di sicurezza di Legnago in attesa della direttissima, attesa per mercoledì pomeriggio al tribunale di Rovigo. Gli altri due stranieri trovati in casa sono stati rilasciati dopo la fotosegnalazione, ma la loro posizione è ancora al vaglio dei militari. In particolare per uno dei due scatterà la denuncia per falsa attestazione, perchè durante il controllo a Montagnana ha fornito ai carabinieri informazioni fasulle sulla propria identità.