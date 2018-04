Pusher ventenne bloccato durante il giro di spaccio, identificato e denunciato

Il giovane è stato sorpreso in possesso di diversi grammi di stupefacente e denunciato dai militari intervenuti sul posto.

La denuncia

Nella tarda serata del giorno di Pasqua i carabinieri del comando provinciale di Padova sono intervenuti a Villafranca Padovana, dove è stata segnalata la presenza di uno spacciatore. Il ragazzo, identificato in un 19enne residente in zona, è stato sorpreso in strada mentre aveva con sè due involucri contenenti marijuana pronta per essere venduta ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.