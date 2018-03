Pusher padovano cede il metadone a un cliente ma viene sorpreso dai carabinieri

Un quarantenne padovano è finito nei guai dopo essere stato avvistato dai militari mentre spacciava del metadone.

I fatti

Nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, martedì i carabinieri di Padova hanno denunciato un uomo sorpreso a cedere della droga. Si tratta di un 45enne incensurato di Albignasego, avvistato dai militari mentre consegnava due flaconi di metadone a una persona residente a Vigodarzere. Il pusher è stato denunciato per spaccio, mentre l'acquirente è stato segnalato in prefettura come consumatore.