Lotta allo spaccio: pusher minorenni imbottiti di droga e dosi recuperate con la App

Fine settimana intenso per le volanti della polizia impegnate nella lotta allo spaccio di droga nel capoluogo. Più di 110 i grammi di stupefacente sequestrati, tra eroina, marijuana, hashish e cocaina.

Spacciatori minorenni

Il colpo più eclatante risale alla notte tra sabato e domenica. All'1.20 due minorenni stranieri sono stati trovati in corso Milano con droga e contanti addosso. I giovani tunisini, di 15 e 16 anni, sono stati fermati per strada e nonostante non avessero precedenti penali hanno subito insospettito gli agenti. Dalla perquisizione è risultato che il più grande aveva con sé quasi 60 grammi di hashish e uno di cocaina, mentre l'altro custodiva i 215 euro in contanti appena racimolati spacciando. Indubbia l'attività illecita dei giovanissimi, indagati per detenzione ai fini di spaccio e affidati a una comunità dai servizi sociali.

Droga recuperata con la app

Sono invece riusciti a liberarsi della droga prima di essere incastrati gli spacciatori che hanno abbandonato il loro carico in via Gattamelata e in passeggiata Miolati. Le volanti sono intervenute prima lungo l'argine nelle vicinanze dell'ospedale civile, dove alle 10 di sabato hanno recuperato 14 grammi di eroina, 33 di marijuana e 0,29 di cocaina, per oltre 47 grammi totali di materiale sequestrato. Meno fruttuoso ma non meno importante il recupero lungo la passeggiata davanti al Boschetti: anche qui sono stati recuperati 2,59 grammi di eroina ma la novità è il modo in cui sono stati trovati. L'avviso alla centrale operativa è arrivata tramite YouPol, la nuova app per smartphone che permette di segnalare episodi di degrado e delinquenza in città.

Consumatrice

A fare i conti con i poliziotti è stata poi una 61enne di Dolo, scoperta in galleria San Carlo, all'Arcella, con 0,92 grammi di hashish. Prelevata e portata in questura per l'identificazione, vista la piccola quantità di stupefacente ha ricevuto una multa e nessuna sanzione penale.