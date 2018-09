Dalle piante alle dosi: maxi produzione casalinga di marijuana scoperta dal cielo

I pattugliamenti dall'alto continuano a rivelarsi uno strumento efficace nel controllo del territorio, soprattutto nelle vaste zone della campagna padovana. Tra corsi d'acqua, stradine e appezzamenti agricoli sterminati, l'elicottero è il mezzo ideale per scovare piantagioni e discariche abusive.

L'occhio dal cielo

Il 27 agosto un intenso pattugliamento a cura dei forestali aveva passato al setaccio il corso del Brenta tra Padova e Cittadella. A distanza di poche settimane è la Guardia di finanza a sorvolare le stesse zone, con un'operazione congiunta dei militari cittadellesi e della Sezione aerea di Venezia.

Piantagione abusiva

Nelle campagne di Piazzola sul Brenta l'avvistamento decisivo: in un campo, tra il mais, crescevano rigogliose 14 piante di canapa indiana. I militari a terra hanno rintracciato il proprietario 50enne, noto consumatore di droghe, e si sono fatti accompagnare nel campo, sradicando e sequestrando 26 chili di piante, alte fino a 2 metri e mezzo.

Quattro chili di droga in casa

La perquisizione in casa ha dato la conferma decisiva: l'uomo aveva messo in piedi una produzione di marijuana in piena regola, dalla pianta al prodotto finito. I cani dell'unità cinofila hanno scovato 97 parti di piante in essiccazione, mezzo chilo di canapa già secca, 100 grammi di semi e tutto il necessario per preparare e confezionare il prodotto prima di spacciarlo.

Arresto confermato

Informata la Procura, il 50enne è stato arrestato e portato al carcere Due Palazzi dove ha aspettato il rito direttissimo. L'udienza ha convalidato l'arresto: l'imputato è stato rilasciato, ma in attesa del processo dovrà andare ogni giorno a firmare