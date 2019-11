Sparatoria in stazione, vigile urbano esplode colpi di pistola per bloccare un ladro

Notizia in aggiornamento

Sparatoria alla stazione ferroviaria di Monselice nella serata di martedì.

Cosa è successo

Poco prima delle 18 un agente della polizia locale, in servizio di pattuglia con un collega, ha esploso in aria alcuni colpi di pistola cercando di fermare un tentativo di scippo ai danni di un'anziana. L'azione è cominciata nel piazzale antistante lo scalo ferroviario con un inseguimento da parte degli agenti, proseguito fino all'ingresso della stazione dove il bandito in fuga si sarebbe infilato. A sparare in aria è stato Orfeo Dargenio, agente e vie sindaco di Solesino. Non risultano feriti e il bandito, fuggito a piedi, è attualmente braccato. Transennata l'intera area, con la presenza in massa della polizia municipale e dei carabinieri della compagnia di Abano e del comandante della stazione di Monselice. Allertato anche il pubblico ministero di turno per l'avvio degli accertamenti necessari a fare completa chiarezza sulla vicenda.