Colpita al volto da un pallino sparato da un'auto in corsa mentre fa jogging

Colpita al viso da un pallino sparato da un'auto in corsa mentre fa jogging. Come riporta Il Mattino di Padova è questa la disavventura capitata a una donna di Montegrotto, che durante l'abituale corsa serale è rimasta lievemente ferita per quella che con tutta probabilità sembra essere una bravata, ma che poteva avere conseguenze ben più serie.

La vicenda

I fatti risalgono alle 19.30 di martedì sera, quando la donna si trovava all'incrocio tra via Configliachi e via Magarotto. Davanti a un locale, la giovane ha avvertito un improvviso dolore al viso, senza inizialmente immaginare quale fosse la vera causa. La donna si è poi resa conto di essere stata colpita da un pallino esploso da una pistola ad aria compressa e proveniente da un'Audi A3 che l'aveva affiancata pochi istanti prima con a bordo due persone. Fortunatamente il proiettile ha colpito la ragazza al naso, mancando di pochi millimetri gli occhi.

La segnalazione e le indagini

Ad assistere alla scena anche alcuni giovani, che hanno soccorso la donna e hanno permesso di recuperare il pallino rimasto a terra a poca distanza. Tanta la paura, come racconta la ragazza alla stampa, ma è esclusa la vendetta personale. La vittima propende per una bravata di pessimo gusto e ha subito segnalato il fatto ai carabinieri di Abano, pur senza sporgere denuncia. I militari stanno comunque indagando per risalire agli autori e al movente del gesto, che ha creato non pochi timori nella cittadina termale.