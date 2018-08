Spazio Ascolto per genitori: un professionista qualificato a disposizione nelle scuole

Lo Spazio Ascolto è un servizio attivo della nostra Città dal 2004 e offre la possibilità di avere un incontro, individuale o di coppia, con un esperto. È un'occasione per riflettere e confrontarsi sui dubbi e le difficoltà del mestiere di genitore e per cercare insieme soluzioni ai problemi educativi che possono succedere ogni giorno.

I dettagli

Nello scorso anno l’attività nelle scuole dell’infanzia e nel Centro Famiglie del Comune di Selvazzano Dentro si è conclusa utilizzando le 150 ore previste. Le ore effettive di colloqui con i genitori sono state 140, tre sono state dedicate ad una conferenza per i genitori presso la scuola “Mamma Margherita” e sette sono state necessarie per la presentazione del servizio presso le insegnanti delle scuole e successivamente nelle assemblee dei genitori. Sono stati condotti 170 colloqui, diversamente suddivisi tra le scuole partecipi del progetto. Dalla relazione consegnata a fine anno scolastico si possono evincere alcuni elementi:

nell’arco dell’anno scolastico è andato crescendo il numero dei colloqui dedicati alle coppie di genitori, con un sensibile aumento di presenza dei papà;

è stato cospicuo il numero di genitori che dopo il primo incontro, hanno chiesto un secondo/terzo appuntamento, utile per il confronto sui cambiamenti delle situazioni problematiche presentate; questo fatto può essere letto anche come una conferma sulla percezione della qualità del servizio ricevuto;

le ore che non sono state utilizzate, cancellazioni dell’ultimo momento, o appuntamenti lasciati liberi, sono stati aggiunte via via nelle scuole che ne presentavano necessità;

le tematiche proposte dai genitori negli incontri sono state assai articolate, ma tutte riconducibili alle “normali” situazioni di difficoltà nella crescita dei figli: il rispetto delle regole, i cosiddetti capricci, la gelosia tra fratelli, i conflitti all’interno della famiglia, le autonomie personali e le routines (cibo, sonno, TV e tecnologie, bagno);

le conferenze presso il Centro Civico hanno sicuramente sortito un effetto positivo, sia per una conoscenza diretta di chi gestiva il punto di ascolto, sia nell’alimentare la riflessione nei genitori sui temi delle serate, che spesso sono stati riproposti come problemi effettivi nel vissuto della famiglia.

Bando per il prossimo anno

“Lo Spazio Ascolto – spiega il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – è un progetto che sosteniamo da sempre. Un professionista qualificato incontra individualmente i genitori dei bambini delle Scuole d’Infanzia e quelli delle Scuole Primarie. E’ un supporto all’essere genitori quando si ha bisogno di un confronto perché sappiamo tutti che essere genitori non si nasce ma lo si diventa giorno dopo giorno. In questi anni – sottolinea l’Assessore ai Servizi alla Persona della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – ho spesso riscontrato la soddisfazione dei genitori che hanno potuto usufruire di questo servizio e anche le insegnanti delle varie scuole ne hanno verificato l’utilità. E’ innegabile che la serenità dei figli spesso corrisponde alla serenità dei genitori e, a volte, basta una semplice rassicurazione per raggiungerla”. E’ aperto il bando per la selezione del professionista che seguirà il servizio il prossimo anno. La scadenza per la presentazione delle domande è venerdì 31 agosto a mezzogiorno.