Non si fermano all'alt e speronano la pattuglia prima di finire nel fosso: 2 agenti feriti

La Ford Fiesta con due persone a bordo alla vista degli agenti ha improvvisamente cambiato il senso di marcia. La cosa ha insospettito la polizia stradale, che ha iniziato un inseguimento finito con lo speronamento e due denunciati.

L'inseguimento

L’episodio è accaduto nella notte tra venerdì e sabato, verso le 2.20, quando una pattuglia in via San Marco durante un posto di blocco ha notato l’utilitaria di colore rosso, cambiare il senso di marcia e dirigersi verso Ponte di Brenta. Nonostante l’alt intimato più volte il guidatore ha iniziato una fuga con tanto di frenate improvvise e cambi di direzione. Nel frattempo è intervenuta anche un’altra pattuglia: la Ford è stata braccata lungo via delle Grazie, fino a quando non ha speronato la macchina della polizia, finendo la corsa rovesciata nella scarpata adiacente alla sede stradale.

Denunciati

Il guidatore e il passeggero sono stati immediatamente bloccati: si tratta di un 35enne padovano residente a Bovolenta e di un 33enne che abita a Casalserugo. Gli agenti speronati sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso: entrambi hanno subito un trauma cervicale con prognosi di 3 e 7 giorni. Il conducente è stato indagato a piede libero per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.