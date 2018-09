Inaugurato lo sportello Soenergy luce e gas: sabato il taglio del nastro per l'ufficio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Taglio del nastro, sabato 22 settembre, per lo sportello Soenergy di Campodarsego, in via Verdi 29. In una cornice molto partecipata, dopo i saluti dell’Amministratore delegato, Renato Guerzoni, che ha presentato l’azienda e i servizi che offre, è intervenuto il vicesindaco della città, Valter Gallo, che ha messo in luce il valore di questa scelta per il territorio, per i suoi cittadini e le sue imprese.

Soenergy

Un interlocutore qualificato anche per la pubblica amministrazione, Soenergy - che si colloca saldamente tra i maggiori operatori del settore ed è primo fornitore di gas, a livello nazionale, per Comuni ed Enti pubblici - per le politiche che porta avanti in tema di ambiente e risparmio energetico, così come per l’impegno a favore dei processi di sviluppo dei territori in cui opera, dove interviene anche a sostegno di attività sociali, culturali e sportive, nonché come partner delle imprese locali. Per Soenergy si tratta dell’undicesimo sportello attivo ad oggi in Veneto, di cui oltre la metà nella sola provincia di Padova, segno tangibile della grande attenzione riservata a questo territorio.

Il servizio

Da lunedì i nuovi uffici saranno aperti tutti i giorni (sabato compreso) dalle 8,30 alle 13, con il funziona-rio commerciale di zona, Raffaella Pattaro, ed Elena Barison allo sportello. È qui che i cittadini e le imprese potranno rivolgersi per tutte le pratiche relative al gas e all’energia elettrica, per richiedere supporto tecnico, dall’attivazione di forniture a nuovi allacciamenti, posa contatori, volture e subentri, per assistenza nelle pratiche amministrative, per consulenze e preventivi. Perché tra le caratteristiche dei prodotti firmati Soenergy c’è anche la convenienza, con la garanzia di letture effettive - senza conguagli o pagamenti anticipati – riduzioni sugli oneri e sconti sulle tariffe dell’Autorità; zero commissioni con il servizio allo sportello; sconti per chi sceglie la bolletta on-line e attivazione gratuita di un’area riservata dove poter sempre verificare la propria posizione. Inoltre, grande attenzione all’ambiente - Soenergy fornisce elettricità proveniente al 100% da fonti rinnovabili, senza sovrapprezzo - e consulenza specifica in materia di contenimento dei consumi e risparmio energetico.

Gallery