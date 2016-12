Spray al peperoncino contro la guardia giurata al centro Giotto, intossicata anche negoziante

Mercoledì pomeriggio, all'uscita dell'Oviesse dentro al centro Giotto, due uomini hanno spruzzato dello spray al peperoncino contro una guardia giurata; intossicata dalla nube urticante anche una negoziante del centro commerciale.

SPRAY URTICANTE. I due uomini, tunisini, stavano uscendo dal negozio di abbigliamento. La guardia giurata, isospettita, li ha raggiunti e uno dei due ha estratto lo spray urticante, lo ha spruzzato contro la sicurezza ed è scappato. L'altro uomo è rimasto sul posto ed era in regola. Dai primi accertamenti, effettuati dalla polizia sul posto, pare che i due non abbiano rubato nulla. La guardia giurata e un'altra negoziante del centro commerciale, intossicati, sono stati portati in ospedale per accertamenti.