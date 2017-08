Stadio Plebiscito: i tre milioni per la sua ristrutturazione dirottati su altri impianti

Con la messa in gara per la gestione dello stadio Plebiscito è definitivamente tramontata l’ipotesi di una sua sistemazione per renderlo la casa del Calcio Padova. Come promesso in campagna elettorale, l’impianto verrà dato a una società sportiva che lo potrà utilizzare per il rugby o per il football americano.

IMPIANTI SPORTIVI. I 3 milioni di euro che servivano per ristrutturare il Plebiscito e renderlo a norma per le partite di calcio dei biancoscudati, con capienze che avrebbe permesso di utilizzarlo anche in serie B, verranno spostati sugli altri impianti sportivi cittadini. L’assessore Diego Bonavina ha già scelto come spendere i 3 milioni che il credito sportivo aveva destinato al progetto voluto dalla precedente amministrazione. “Ci sono decine di impianti di base che necessitano di interventi urgenti –spiega l’assessore- molte caldaie sono da sostituire, i manti erbosi sono da rifare, le coperture delle palestre hanno bisogno di manutenzione. Ecco i tre milioni del Plebiscito verranno utilizzati per questi interventi».

IL COMITATO. L’intenzione dell’amministrazione guidata da Sergio Giordani è quella di abbassare anche le tariffe alle varie società sportive. Lunedì poi è stata una giornata di polemiche con il comitato “Si allo stadio Plebiscito” che aveva chiesto un incontro con il sindaco e con l’assessore per provare a rivedere le loro posizioni. All’inizio sembrava che la riunione non potesse tenersi, poi in serata è arrivata la nota che ha chiarito l’equivoco. “Abbiamo sempre detto che siamo disponibili ad ascoltare tutti. Spiace che su questo si alimentino inutili attacchi. Abbiamo già fissato un incontro per il 29 agosto”, ha spiegato Bonavina.