Le Staffe Drink&Sail, il reality che porterà sei fortunati in barca a vela in Sardegna

Le Staffe sta selezionando sei persone che non si conoscano tra loro, che abbiano voglia di mettersi in gioco, che abbiano voglia di trascorrere una settimana in barca a vela in Sardegna e che, soprattutto, abbiano qualcosa di interessante da raccontare.

L'iniziativa

Drink&Sail, questo il reality organizzato dal giardino estivo Le Staffe - multirestaurant e multicocktail bar, il format estivo che quest'anno arriva alla quarta edizione e prende il via il 9 maggio nella consueta location all’interno dell'ippodromo Le Padovanelle.

Le selezioni

La prima serata di selezioni si è svolta la settimana scorsa allo Start-ap Cafè è stata un successo, mentre le prossime tappe saranno ospitate dall’osteria Barabba mercoledì 4 aprile e dal Barcode venerdì 6 aprile, sempre dalle 21 in poi e aperte a tutti. Gli appuntamenti successivi si terranno in altri locali di Padova partner de Le Staffe, dove è invece prevista la serata finale con la selezione dei sei concorrenti che partiranno per la Sardegna. Per ulteriori aggiornamenti sui casting e il reality in diretta potrete seguire la pagina de Le Staffe.