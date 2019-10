Infastidisce e perseguita i vicini di casa: denunciato per stalking un anziano di 74 anni

Per i rapporti tesi coi vicini di casa l'anziano era già stato amminito e condannato nel 2015. Nonostante il tempo sia passato, l'uomo, negli ultimi tre mesi del 2018 era tornato alla carica, arrivando anche a prendere a pugni il dirimpettaio provocandogli lesioni guaribili in otto giorni e provocando nella coppia uno stato d'ansia tanto da non riuscire più a mettere il naso fuori dalla porta.

L'intervento e l'allontamento

I carabinieri di Camposampiero hanno dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal Tribunale di Padova che dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai dirimpettai per B.G., un settantaquattrenne che risiede nell'Alta Padovana, che è stato denunciato per atti persecutori e stalking. Sull'anziano pendeva già una condanna per fatti analoghi commessi nei confronti della coppia residente nel Camposampierese e risalenti a quattro anni fa e per i quali aveva avuto un'analoga misura. Ora l'uomo dovrà nuovamente stare a "distanza di sicurezza" dai dirimpettai.