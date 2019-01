Da marito a stalker, per anni perseguita la ex con minacce e pedinamenti quotidiani

Nonostante la separazione non si è rassegnato e ha continuato a perseguitare la ex per anni.

Sempre più assillante

Prima i messaggi e le telefonate, sempre più frequenti. Poi gli insulti, sia via cellulare che di persona. E ancora appostamenti, pedinamenti, le minacce. Quattro anni, tanto è durato il calvario di una 47enne padovana vittima delle follie del suo ex marito. Erano stati insieme per molto tempo, poi l'amore era finito e le loro strade si sono divise. Lui però non si è arreso e ha deciso di continuare a far parte della vita della vecchia compagna, con o senza la sua approvazione.

Le indagini

Dal gennaio 2015 al dicembre scorso non le ha dato tregua. Era diventato la sua ombra, conosceva le sue abitudini e i suoi spostamenti. Stremata dalle minacce sempre più preoccupati, la donna ha confessato tutto ai carabinieri di Vigodarzere che si sono messi sulle tracce del 53enne. Raccolte le prove delle continue vessazioni, lo hanno denunciato per stalking e atti persecutori in attesa della conclusione delle indagini. Se l'uomo non dovesse moderare la sua condotta lasciando in pace la ex moglie sarà colpito le misure restrittive saranno aggravate.