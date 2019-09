È una startup di Padova a vincere la quarta edizione di DigithOn

Si tratta di Mosaic Software, una startup innovativa che mira a trasformare la ricerca clinica in virtù della centralità del paziente e delle tecnologie digitali all'avanguardia, come Intelligenza Artificiale (AI), Machine Learning (ML) e Natural Language Generation (NLG). Il progetto mira a sviluppare soluzioni dedicate a prodotti medicali più sicuri, più efficaci e personalizzati per il miglioramento della vita dei pazienti.

Imprenditori

Mosaic Software srl ha vinto la concorrenza di oltre 350 giovani imprenditori provenienti da tutta Italia Italia che hanno avuto durante 4 giorni di incontri, 5 minuti a disposizione per il pitch di presentazione della loro idea di business rispondendo alle domande degli analisti e degli investitori.

Premi

L'ambito trofeo DigithON 2019 ha portato con sé anche un assegno di 10.000 euro di Confindustria Bari e BAT e altri 7 premi tra borse di studio, premi in denaro e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro.