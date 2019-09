Dramma nella Bassa: si è tolto la vita Stefano Farinazzo, sindaco di Casale di Scodosia

Un lutto che sta sconvolgendo un’intera comunità: Stefano Farinazzo, sindaco di Casale di Scodosia, si è tolto la vita nella mattinata di sabato 21 settembre.

I fatti

48enne commercialista, Farinazzo è stato trovato nel bagno della casa della madre: inutili i soccorsi per l’uomo. Notizie al momento ancora frammentarie, si indaga sulle cause del suicidio: il primo cittadino, padre di due figli, era alla seconda elezione con una lista civici vicina alla Lega.

Le reazioni

In queste ore tutto il mondo della politica si sta stringendo intorno al lutto che ha colpito un'intera comunità. Tra i primi a parlare Raphael Raduzzi, deputato del MoVimento 5 Stelle: «Esprimo le mie più sentite condoglianze ai familiari per l'improvvisa perdita. Mi stringo a tutta la comunità per la notizia sconvolgente, verrà a mancare un punto di riferimento per tutti i cittadini di Casale di Scodosia». A seguire il cordoglio di Elisabetta Gardini, coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia: «Apprendo con profonda tristezza questa notizia. Rivolgo un forte abbraccio alla famiglia di Stefano Farinazzo, rieletto lo scorso maggio come Sindaco di Casale di Scodosia. La stima e la fiducia che riponevano in lui i suoi concittadini sono un inconfondibile esempio di buona amministrazione e profonda passione e amore per la propria comunità».