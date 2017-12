Collasso polmonare fatale per “Skianto”, noto barista delle Terme muore a soli 45 anni

È morto ad appena 45 anni Stefano Santon, titolare del bar La Rocca in viale stazione a Montegrotto. L’uomo, molto conosciuto in paese, ha avuto un problema ai polmoni, dopo che si è sentito male la scorsa settimana. Le sue condizioni si sono aggravate martedì, mentre stava per essere trasportato all’ospedale di Padova.

SKIANTO

Il collasso ai polmoni è stato causato da un male che Stefano Santon non sapeva di avere. L’uomo, secondo il racconto dei familiari, non aveva particolari problemi fisici, se non una persistente stanchezza che lo attanagliava negli ultimi tempi. Stefano, per tutti “Skianto”, era conosciuto e benvoluto nella zona termale, dove da 20 anni aveva messo in piedi l’attività insieme a un socio, prima come gestori dei bar in due hotel, poi con il locale in viale Stazione. Ora l’autopsia chiarirà le cause del decesso: solo dopo gli esiti si potrà decidere la date del funerale.