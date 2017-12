Stelle di Natale AIL nelle piazze padovane

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Si rinnova il tradizionale appuntamento di solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Nei giorni 8, 9 e 10 dicembre è in programma la 29esima edizione dell’iniziativa Stelle di Natale AIL, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La manifestazione è realizzata grazie all’impegno di migliaia di volontari che offriranno una piantina natalizia a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro. Le Stelle di Natale sono tutte caratterizzate dal logo AIL.

DONAZIONI.

Quest’anno chi vorrà sostenere l’associazione potrà farlo in vari modi. Dall’ 1 al 15 dicembre sarà infatti attivo il numero solidale 45541, attraverso il quale sarà possibile: inviare un SMS solidale per donare 2 euro da telefoni cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali; effettuare una chiamata da telefono fisso per donare 5 euro con Vodafone, TWT, Convergenze e PosteMobile e 5 o 10 euro da rete fissa TIM, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.

I SERVIZI DI AIL.

Grazie ai fondi raccolti con le Stelle di Natale e con il numero solidale, l’AIL continuerà a svolgere le attività che da oltre quarantacinque anni la contraddistinguono e realizzate grazie all’opera delle ottantuno sezioni provinciali. Tra le iniziative figurano: collaborare al servizio di Assistenza Domiciliare, fondamentale per migliorare la qualità di vita dei pazienti, che consente ad adulti e bambini di essere seguiti da personale specializzato nella propria abitazione, riducendo così i tempi di degenza ospedaliera; sostenere la ricerca scientifica; sostenere le Case alloggio AIL, strutture situate nei pressi dei Centri Ematologici che accolgono i malati e i loro familiari costretti a spostarsi dal luogo di residenza per le cure; supportare il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule staminali e sostenere i laboratori per la diagnosi e la ricerca.

IL CALCIO PER AIL.

Anche quest’anno la Lega Serie A e l’Associazione Italiana Arbitri sostengono AIL con una campagna di sensibilizzazione negli stadi. Nel corso della 16esima giornata di campionato (9, 10 e 11 dicembre) in tutti i campi della Serie A verrà esposto, alla discesa in campo dei giocatori, uno striscione che ricorda l’importanza del sostegno alla ricerca scientifica mentre la terna arbitrale indosserà una maglia con il logo dell’associazione.

AIL PER LA RICERCA.

L’AIL negli anni ha raccolto significativi fondi destinati al finanziamento di progetti di ricerca scientifica e di assistenza sanitaria e ha contribuito a far conoscere i progressi nel trattamento dei tumori del sangue. I rilevanti risultati negli studi scientifici e le terapie sempre più efficaci e mirate, compreso il trapianto di cellule staminali, hanno determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici. È necessario però continuare su questa strada per raggiungere nuovi obiettivi e rendere leucemie, linfomi e mielomi sempre più guaribili. Per sapere in quali piazze trovare le stelle AIL chiamare il numero 06.70386013, visitare www.ail.it o scaricare l’app AIL Eventi

AIL A PADOVA.

Padova: via Pontevigodarzere, 2 Interspar Pontevigodarzere; via Chiesanuova, 71 Supermercato Ali'; via Paisiello 11 piazzale Chiesa San Filippo Neri; via Bernardi 14 piazzale Chiesa SS Trinità; via Bramante piazzale Chiesa San Bellino; via San Martino piazzale Chiesa di Voltabrusegana; via Valmarana 20 piazzale Chiesa S. Gregorio Barbarigo; Galleria S. Carlo 15 C.C. Pam Ovs; via Santa Rita, 18 piazzale Chiesa Santa Rita; via Venezia 61 Centro Giotto; via Siracusa 52 piazzale Chiesa Madonna Incoronata; via Giustiniani Ospedale Monoblocco; via F.G. D'acquapendente 60 piazzale Chiesa Madonna Pellegrina; via Roma 2 Canton Del Gallo; via San Fermo 33 lato via Risorgimento; via Altinate 16 fronte Coin Store; via Umberto I 85 piazzale Chiesa Di San Daniele; piazza Barbato Ponte di Brenta; via Armistizio 289 edicola Ruggero (Mandria).

Per scoprire tutti i punti AIL nella provincia di Padova visitate www.ail.it