Gli storici Amissi del Piovego sul piede di guerra: "No alla porcheria del Piovego"

Riceviamo e pubblichiamo dagli "Storici Amissi del Piovego":

"Di recente sono state acquistate, in gran segreto, due nuove imbarcazioni da diporto a motore, dai Novi Amissi, cioè dal gruppetto politicizzato (presidente Campioni) che si è appropriato in modo subdolo di nome, sede, barche tradizionali venete di voga alla veneta e soldi degli storici Amissi del Piovego. Il singolare acquisto è stato effettuato sottraendo i fondi (50.000 euro, cinquantamila euro) all'originario progetto "Vignole-Piovego pulito" finanziato nel 2015 dalla Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo, d'intesa con l'amministrazione Bitonci (assessore Boron).

La Vignole è una vera barca da lavoro (e quindi non da diporto), da anni ormeggiata in Golena San Prosdocimo, sede degli storici Amissi del Piovego, che l'imprenditore padovano della Navigazione Sig. Rudy Toninato (Delta Tour) aveva regalato agli Amissi - su indicazione dell'allora assessore Boron - per favorire la città di Padova dotandola finalmente di un mezzo navale professionale stabilmente sul posto che potesse essere sistematicamente impegnato per tutte le esigenze fluviali lungo i due fiumi padovani (Brenta e Bacchiglione) e i principali canali padovani, con possibilità di servire anche gli ambiti fluviali dei comuni contermini, rivieraschi e lagunari.

L'adeguamento della Vignole alle normative vigenti con l'installazione di nuovo motore e un nuovo braccio meccanico, moderno, efficiente e completo di attrezzature e accessori, per un valore di circa 100.000 euro veniva coperto dal contributo della Fondazione Cariparo come richiesto dall'amministrazione comunale. L'operazione però è stata osteggiata da un gruppetto di presunti amissi che, dapprima, hanno tentato di ridurre il valore della fornitura per dirottare la differenza verso una propria cooperativa di riferimento, poi, scoperti, hanno accusato il presidente Ulliana e l'imprenditore di voler fare la cresta, cioè intascarsi dei soldi. Venuta meno questa grottesca illazione hanno bloccato l'operazione Vignole con mille scuse, fra le quali che non fosse una barca idonea alle esigenze dei corsi d'acqua padovani, in particolare del Piovego, peraltro impedendo successivamente anche la restituzione della Vignole al donante, come invece prevede l'atto di cessione ed il codice civile, venendo meno lo scopo della donazione.

La Vignole era una opportunità di lavoro per i cittadini, indotta anche dall'obbligo di Aps Acegas, finora inadempiente, di rimuovere i rifiuti dall'acqua e dalle rive con una squadra dotata di adeguati mezzi. Cioè di una imbarcazione da lavoro. E' la convenzione con il Comune di Padova che prescrive a Aps Acegas tale adempimento. I tributi sono pagati dai cittadini anche per questo. Per anni gli storici Amissi del Piovego si sono impegnati (gratis) sul piano ambientale chiedendo l'attivazione del servizio. Per anni Ulliana e altri soci hanno affrontato in incontri vari Aps e Comune. Dal 2006 si sono svolte le manifestazioni di sensibilizzazione PuliAmo il Piovego, anche con la partecipazione di altri soggetti, e sono stati attivati progetti con Caritas, Tavola valdese, Regione Veneto, carcere Due Palazzi per l'impiego di disoccupati, profughi, carcerati, giovani nell'ambito del generale progetto Piovego pulito elaborato gratuitamente dagli Amissi del Piovego e consegnato al Comune.

Sotto la giunta Bitonci si è arrivati a concretizzare la parte del progetto Piovego pulito dedicato al lavoro. Una decina di disoccupati selezionati dalle liste comunali sono stati impegnati alle dipendenze della cooperativa Primavera, incaricata di pulire l'ambito del Piovego, grazie alle barche messe a disposizione gratuitamente dagli allora Amissi del Piovego, Barche di voga alla veneta però non idonee al servizio richiesto, e nonostante ciò svolto egualmente pur di dare un segnale pubblico di cosa fare.

Per completare il progetto doveva esserci il mezzo professionale, cioè una barca da lavoro, e che politicamente Aps Acegas si assumesse le sue responsabilità. La Delta Tour, compagnia di navigazione padovana di proprietà del Sig. Toninato, donava quindi la Vignole e gratuitamente si faceva carico delle responsabilità dell'armatore, cioè assicurazione, licenza, comandante, spazio acqueo autorizzato, ecc. essendo tutto ciò inibito all'associazione Amissi del Piovego, che per statuto non ha scopi professionali.



L'imbarcazione da impiegare lungo i corsi d'acqua ed il suo equipaggio devono essere in regola . Non si può scherzare quando si parla di lavoro, soprattutto nel campo dei rifiuti, della manutenzione del verde lungo le rive, dell'assistenza in acqua, ecc.. Si devono avere licenze, autorizzazioni, idoneità, protocolli, certificazioni e lavoratori assunti in regola e preparati. Lo dovrebbe ben sapere il civico sindacalista in pensione Silvano Cogo, dominus della porcheria del Piovego. Porcheria non nel senso di rifiuti gettati nel canale Piovego, ma dell'operazione di acquisto (in segreto) ed impiego delle due imbarcazioni da diporto da 50.000 euro da parte dei Novi Amissi. Operazione porcheria che è ben seria, stante i patroni (meglio, padroni) consociativi dell'operazione: universitari (LASA), sindacalisti (area CGIL), assessorati comunali (Ambiente, Acque, Mura,.....), ecc. Operazione porcheria politica.

I Novi Amissi contravvengono agli scopi associativi degli Amissi del Piovego, abbandonando la voga alla veneta per una più comoda coppia di barche da diporto a motore (50.000 euro), dove mollemente sdraiarsi a prendere il sole, pescando ogni tanto qualche s-carpa, tanto per farsi chiamare ambientalisti e farsi vedere. La gondola bianca è in secca da due anni; da un anno la caorlina e altre barche in legno attendono anch'esse manutenzione. L'area della Golena è abbandonata a se stessa e non ospita più i 7000 visitatori/anno di mura, bastioni, galleria di soccorso cinquecenteschi. Il presidente dei Novi Amissi Sig. Campioni ed il suo mentore sindacalista Cogo preferiscono scorrazzare su 50.000 euro di comode barche a motore da diporto modello "pontun" ".