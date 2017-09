Nuovo asilo in via di costruzione, sono al via i lavori per la strada di collegamento

Sono iniziati lunedì mattina i lavori di costruzione della nuova strada di collegamento al Peep di Via del Commissario. Un Peep che, per quanto già approvato da anni, non è ancora stato realizzato, ma che prevede al suo interno anche la costruzione di un vero e proprio polo scolastico. L'Amministrazione, alla luce delle necessità del quartiere che ha urgenza di un asilo nido ha deciso di anticiparne la realizzazione, che infatti è già in corso e di costruire anche una nuova strada di accesso da Via del Commissario. I lavori che hanno richiesto un investimento di 480.000 euro sono stati affidati alla impresa Andreoli Costruzioni Generali di Loria e avranno una durata di 180 giorni.

LA VIABILITÁ.

La nuova strada ha una lunghezza di 180 metri, a doppio senso di marcia, con una larghezza di 6,5 metri ed è affiancata da una serie di parcheggi e da una percorso ciclopedonale rialzato largo 3,5 metri. In corrispondenza dell'asilo sarà realizzata una rotatoria del diametro di 22 metri per agevolare l'inversione di marcia delle auto. Ovviamente la nuova strada in futuro diventerà l'accesso al nuovo Peep e per questo è realizzata prevedendo gli opportuni sottoservizi necessari, in modo che un domani non si debba intervenire per ridimensionarli. Lungo la via è prevista anche la piantumazione di alberature per le quali sono stati previsti appositi spazi nella pavimentazione.

L'ASILO NIDO.

Soddisfatto l'assessore Andrea Micalizzi che commenta: "Nell'area del Peep di Via del Commissario, approvato con il Piano di Zona ancora nel 2000, è prevista la realizzazione di un polo scolastico a servizio del quartiere. In attesa della realizzazione del Peep, per venire incontro alle esigenze della famiglie del quartiere l'amministrazione ha deciso di anticipare subito la costruzione dell'asilo nido che ospiterà circa 60 bambini. La sua costruzione è già avviata ed era quindi necessario provvedere al più presto ad una strada di collegamento con Via del Commissario. La strada sarà poi prolungata a servizio del Peep quando esso prenderà forma. L'importante è che l'accesso al nuovo asilo sia possibile in modo agevole e sicuro. I lavori partiti oggi hanno questo obiettivo".