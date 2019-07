Provvedimenti di viabilità: chiusure temporanee per due strade della città

Per lavori di manutenzione a una condotta e a una presa del gas vengono temporaneamente chiuse al traffico veicolare le vie

Santa Rosa, nel tratto compreso tra via A.F. Bonporti e via Sperone Speroni nella giornata di giovedì 11 luglio 2019, dalle ore 8 alle ore 18.

Lavori in corso

Per identico motivo via Monte Pertica, nel tratto compreso tra via Isonzo e via Como, lunedì 15 luglio resterà interdetta al traffico veicolare dalle 8 alle ore 20.