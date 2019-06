Traslochi e lavori di pulizia ai torrioni: chiuse per un giorno due strade del centro storico

Una serie di interdizioni al traffico veicolare riguarderanno le strade padovane nei prossimi giorni. Di seguito il dettaglio e gli orari di chiusura.

Le strade chiuse

Per effettuare un trasloco viene disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Dei Fabbri, in prossimità del numero civico 15, venerdì 7/06/2019, dalle ore 9 alle ore 13 e l’istituzione temporanea del senso unico alternato “a vista” in via San Martino e Solferino, tratto compreso tra via Dei Fabbri e via Dell’Arco, sempre per il medesimo periodo. Per effettuare un intervento di manutenzione e pulizia dei torrioni in quota del fabbricato d’angolo tra via Rudena e via Cappellivengono chiusi temporaneamente al traffico veicolare da giovedì 6/06/2019 a venerdì 7/06/2019, dalle ore 9 alle ore 17, alternativamente, con l’impiego di movieri alle intersezioni, i seguenti tratti stradali:via Rudena, tratto compreso tra via Cappelli e via B. Bellano; via Cappelli, tratto compreso tra via Rudena e il civico 2.