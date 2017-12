Strage di piazza della Loggia, Tramonte condannato all'ergastolo: estradato in Italia

Maurizio Tramonte, il padovano accusato di essere tra i fautori della strage di piazza della Loggia avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974 è stato condannato all'ergastolo. Il 65enne di Camposampiero martedì sarà estradato in Italia dal Portogallo, dove è stato rintracciato e arrestato nei mesi scorsi a seguito a indagini del Ros. Scortato dall'Interpol, Tramonte arriverà all'aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Lisbona e sarà portato nel carcere di competenza

IL RUOLO DI TRAMONTE.

Tramonte e Maggi, il 20 giugno scorso furtono condannati all'ergastolo per la strage in cui morirono 8 persone, mentre altre 100 rimasero ferite: un ordigno, nascosto in un cestino portarifiuti, fu fatto esplodere mentre era in corso una manifestazione contro il terrorismo neofascista. Dalle indagini condotte dai carabinieri del Ros era emerso che Tramonte, oltre ad aver partecipato alle riunioni preparatorie della strage, avrebbe anche dato la sua disponibilità (come da lui stesso dichiarato) a collocare personalmente l'ordigno. Maggi è risultato invece avere un "ruolo organizzativo e di direzione dell'attentato".