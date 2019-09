Stragi del sabato sera: quattro autisti ubriachi e un totale di 80 punti decurtati dalle patenti

Pattuglione contro la guida in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti nella serata tra sabato e domenica quando alcuni reparti della questura di Padova insieme ai colleghi della Polizia Stradale hanno effettuato un posto di blocco a Saonara lungo la strada provinciale 40.

Autisti ubriachi

In totale sono stati sottoposti ad alcol test 140 conducenti. Quattro di questi sono risultati positivi all'etilometro. Si tratta di due padovani, di un marocchino e di un uomo romeno. Per tutti è scattato il ritiro della patente. Dodici le multe per contravvenzioni al codice della strada. Una vettura è stata sottoposta a fermo amministrativo. Il servizio ha permesso di decurtare un totale di 80 punti sulle varie patenti.