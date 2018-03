Stragi del sabato sera, controlli a tappeto dei carabinieri: due denunce e cinque segnalazioni

A tappeto. E congiunti: i carabinieri di Cittadella in collaborazione coi cinofili di Torreglia nella notte tra venerdì e sabato hanno controllato circa 80 veicoli tra Cittadella e Camposampiero.

Denunciati e segnalati

Un'attività che ha dato i suoi frutti: sono stati difatti denunciati un italiano per guida in stato di ebbrezza (aveva 1.20 di alcol nel sangue) e un serbo, irregolare sul territorio italiano. Cinque persone sono state invece segnalate all'autorità come consumatori abituali di droga: si tratta di un quarantenne di Vicenza (in possesso di hashish), un 21enne di Camposampiero, un 27enne di Galliera Veneta, un 25enne di Cittadella e un trentenne di Treviso. L'attività è legata al far trascorrere in maniera serena le festività pasquali, quindi i controlli continueranno in tutto il territorio dell'Alta Padovana.