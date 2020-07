Abbandonati sulla strada una quindicina di stranieri, il vicesindaco: «Attendiamo istruzioni dal prefetto»

Una quindicina di stranieri sono stati abbandonati intorno alle 15.30 sulla regionale 308 a Campodarsego, vicino alla discarica. Non parlano bene italiano e sono stati lasciati in mezzo alla strada senza alcuna istruzione.

La vicenda

Sono tutti uomini e alcuni sono scappati in direzioni diverse. «Abbiamo raccolto queste persone e le abbiamo portate vicino a un magazzino comunale – spiega il vicesindaco di Campodarsego, Valter Gallo – Abbiamo dato loro qualcosa da bere e un posto all’ombra. Sono diversi i punti da chiarire, sono in attesa del comandante della polizia locale». Ciò che non è ancora chiaro è come siano arrivate queste persone e chi le abbia condotte nel Padovano. Da una prima ricognizione di Antonio Paolocci, comandante della Federazione del Camposampierese che ha coordinato le operazioni, sembra vengano da Bangladesh e Pakistan e parlano solo inglese. Dicono di venire dalla Lombardia e di essere diretti a Bologna, tuttavia queste affermazioni non stanno trovando riscontro. Per ora è esclusa anche l'ipotesi di immigrazione clandestina. «C’è chi dice siano arrivati in camion, chi in taxi. Dobbiamo capire bene cosa sia successo» aggiunge il vicesindaco.

L’incognita tamponi

«Abbiamo bisogno di indicazioni precise che solo il prefetto Renato Franceschelli è autorizzato a darci – continua Gallo – Considerate le regole regionali in materia di Covid-19, queste persone andrebbero sottoposte a tampone». Si attendono indicazioni dal prefetto anche per capire dove potranno passare la notte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Notizia in aggiornamento