Via De Lellis, strappa la collanina ad un'anziana in pieno giorno e scappa via

Ha avvicinato un'anziana per strapparle il collier che indossava. Uno straniero si è dato alla fuga in seguito all'aggressione ai danni di una signora di 69 anni, residente a Padova. Il furto è avvenuto in via San Camillo De Lellis, nei pressi della macelleria, venerdì, poco prima di mezzogiorno.

L'INTERVENTO. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La signora non è andata al Pronto soccorso.