Street Marketing Festival: forme di comunicazione non convenzionale nelle vie della città

Un ritorno al passato con uno sguardo al futuro. Potrebbe trattarsi anche di questo, perché lo Street Marketing Festival è anche un modo di tornare a comunicare nelle strada, come si faceva fino a trenta o quaranta anni fa. Street Marketing utilizza però un linguaggio moderno e forme di espressione artistica diverse, che diventano un veicolo per far arrivare messaggi promozionali. Un assaggio si è potuto avere nella serata di giovedì 24 maggio di fronte a Palazzo Moroni. Presente anche l'assessore al commercio Antonio Bressa, parso particolarmente entusiasta dell'iniziativa.

