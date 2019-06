Lo struzzo che ha a cuore l'ambiente: nuova opera di Urb Art all'Arcella

UrbArt, nuova tappa del progetto che ridà vita agli alberi da abbattere. ChiTon (duo artistico composto da Claudia Chiggio e da Roberto Tonon) ha lavorato su due ceppaie in via Guido Reni dal 13 al 16 giugno. L'inaugurazione dell’opera “Non fare lo struzzo!”, che è avvenuta nella'ambito di una campagna a tema ambientale, domenica 16 giugno alle 19. Un evento che ha coinvolto cittadinani del quartiere. La serata è stata animata dai trampolieri di Teatro invisibile, dal Body painting di Giovanna Bacco (in arte Claun Crispy) e da un laboratorio creativo per bambini a cura di Giovanna Milan