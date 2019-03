Gli studenti di Bresseo ricevono la Costituzione per diventare adulti consapevoli

Si è svolta martedì mattina la consegna della Costituzione ai giovani alunni di terza media della scuola media Tito Livio di Bresseo, nel comune di Teolo.

L'incontro

Una settantina di ragazzi ha ricevuto una copia del testo dalle mani del sindaco Moreno Valdisolo, per l'occasione accompagnato da alcuni membri dell'amministrazione comunale e assessori. Presenti anche il comandante della compagnia dei carabinieri di Abano Terme, tenente colonnello Marco Turrini, e un rappresentante della polizia locale di Teolo. Un incontro fortemente sentito dalle istituzioni, che rappresenta l'occasione per far conoscere agli adulti di domani i principi contenuti nella carta costituzionale e l'importanza del ruolo che ciascuno, in quanto singolo cittadino, ricopre nella società. A ciò concorre il ruolo delle forza dell'ordine nel loro compito di protezione e supporto alla popolazione, tema vivamente sentito dall'Arma dei carabinieri che sul territorio termale è particolarmente attiva nel trasmettere a ragazzi e bambini la cultura della legalità.