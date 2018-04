La guerra in Siria: studenti delle superiori leggono in piazza brani che raccontano il conflitto

Erano in tanti e di tanti scuole, martedì 24 aprile, sotto la Torre dell'Orologio, a leggere brani di reportage e di articoli che raccontano la guerra in Siria.

Dalla piazza al comune

Hanno poi concluso questa iniziativa volta a sensibilizzare le persone contro gli orrori della guerra, sulle scalinate di Palazzo Moroni dove sono stati accolti dal vice sindaco Arturo Lorenzoni e gli assessori Benciolini e Bonavina.

Il saluto dell'assessore Benciolini

L'assessore Benciolini non solo ha ascoltato gli studenti ma gli ha pure anticipato una serie di progetti che il comune porterà avanti con le associazioni Ya Basta Padova e Un Ponte Per che operano in Siria del nord, ringraziando loro di tanta sensibilità e impegno contro la guerra, per i diritti umani.