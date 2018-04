Studenti uniti per dire no alla guerra in Siria: letture in piazza e incontro a palazzo Moroni

Un sit-in nella centralissima piazza dei Signori per sensibilizzare passanti e studenti sugli orrori della guerra in Siria. La tappa successiva a palazzo Moroni per un incontro ufficiale.

L'iniziativa

Alcune decine di studenti delle scuole superiori di Padova si sono riuniti martedì mattina in piazza dei Signori, davanti all’orologio astronomico, per manifestare pacificamente il proprio dissenso verso il massacro dei civili siriani in atto in queste settimane. Seduti sui gradini delle due colonne della piazza, hanno affisso uno striscine che recita “Primi passi contro l’indifferenza” insieme a un simboo della pace. I giovani a turno hanno letto alcuni brani legati allo scontro che sta insanguinando il paese mediorientale.

L'appuntamento con l'assessore

In poco tempo si è formata una piccola folla tutto attorno, grazie anche alla presenza del mercato e dei tanti turisti in città. Gli studenti sono attesi alle 12 nella sede comunale, dove incontreranno l'assessore Francesca Benciolini.